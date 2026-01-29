AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekili maaşı açıklamasıyla gündem oldu.

Vekil maaşının yetmediğini savunan Özcan, "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın" dedi. Meclis lokantasıyla ilgili de konuşan Özcan, "Sizin yüzünüzden zam yaptılar, zamlı yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birincil konularından biri ekonomik durum. Özellikle asgari ücret ile en düşük emekli aylığı üzerinden çıkan tartışmalar sürerken, AK Parti Tekirdağ Milletvekil Mestan Özcan'ın yaptığı maaş çıkışı kısa sürede gündem oldu.