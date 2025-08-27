Kargı’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda başlatılan bakım onarım çalışmaları hızla tamamlanıyor.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Müslüm Çağlar ile birlikte Kargı ilçesini ziyaret ederek, okullarda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Cemil Çağlar, Kargı programı çerçevesinde ilk olarak Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker ve Şube Müdürü Sacit Erikci ile bir araya gelerek, sürdürülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ardından; 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında; Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Kargı İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Fen Lisesi, Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 125. Yıl Anaokulunu ziyaret ederek yapılan çalışmalarını yerinde inceledi.