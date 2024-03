TÜRKAV Çorum İl Başkanı İsmail Deli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 109. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, 109 yıl önce kanla, irfanla ve inançla kazanılan Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletini yurt edindiği Anadolu topraklarından önce çıkarmak, sonra da imha etmek üzere yola çıkmış Haçlı zihniyetinin hüsran ve kesin bir yenilgisi olduğunu belirtti.

Çanakkale deyince akla gelen ilk hususun kahramanlığın ehli salip karşısındaki şanlı direnişinin, imanın yedi düvele karşı kazandığı bir destan olduğunu kaydeden TÜRKAV Çorum İl Başkanı İsmail Deli, “Zaferimizin 109. yıl dönümüne gölge düşürmek isteyenlere, “Atatürk’ü hazmedemeyenlere” sesleniyorum. Anafartalar Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, diğer kahramanlarımız gibi Çanakkale’nin her yerindedir, her zerresindedir, her köşesindedir ve bizim de şeref payemizdir.

“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum, cephaneniz yoksa süngünüz var” diyen istiklal dolu haykırışı Çanakkale’de hala yankılanmaktadır. 57. Alay’ın muhteşem iradesiyle birlikte, Conkbayırı, Arıburnu ve Anafartalar’da öne çıkan Mustafa Kemal’i özümsemeden Çanakkale’yi kavramak da kolay değildir.

Mermilerin havada birbirine isabet ettiği, bir metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü, İstiklalimizin de ebedi olarak milli mutabakatıdır. Elbette Çanakkale için ne söylense kelimeler kifayetsiz kalacaktır” dedi.

Milli mücadelenin temelinin Çanakkale Deniz Zaferi’yle atıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hamurunun bu zaferle birlikte karıldığını dile getiren İsmail Deli,

“Çanakkale Zaferi Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri baştan ayağa bozan ve yenileyen stratejik bir başkaldırıdır. Siperlere serilmiş kuru ot ve samanla doldurulmuş yataklarda hilalle yıldızın mürüvvetini düşleyen Mehmetçiktir Çanakkale. Türk milleti Çanakkale’ye adeta etten duvar örmüş, böylelikle tarihin akışını değiştirmiştir. Kınalı kuzular kanlarıyla destan yazmışlar, vatan, bayrak ve milli namusu lekeletmemişlerdir. Tarih böylesine şanlı ve görkemli bir mücadele bilincine, efsanevi uyanış ve stratejik zafere çok az şahitlik etmiştir. Toprağın koynuna kefensiz giren yiğitlerimiz, geri dönmeyi düşünmemişlerdir. Vatan işgale uğramasın, namahremimize el değmesin, birlik ve bütünlüğümüz bozulmasın diyerek Çanakkale’yi aşılmaz kılan cesaret, Allah’a hamd olsun ki hala değerinden bir şey kaybetmemiş, hiçbir zaman da kaybetmeyecektir. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümünde deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu destanı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u Çanakkale’de devleşen kahraman neferleri ve aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle ve şükranla anıyorum” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)