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Üç Çorumlu Litvanya’da buluştu. U 17 Avrupa Badminton Şampiyonası için Litvanya’ya giden milli takımda üç Çorumlu bulunuyor.

Barış Boyar Akademi kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş ve aslen Osmancık’lı Ankara Egorspor’da mücadele eden Mert Seven milli takım forması ile mücadele ederken Çorumlu İç Hastalıkları Uzmanı ve Psikorepist Timur Harzadın ise milli takım doktoru olarak görev yapıyor.

Milli takım kafilesinde madalya mücadelesi veren Mehmet Can Töremiş ve Mert Seven’li milli takımda 11 sporcunun psikolojik performans danışmanı olarak Badminton Federasyonu As Başkanı Münir Tunç tarafından görevlendirilen Timur Harzadın sporcuların başarısı için büyük çaba harcıyor.

Teknik ekip sporvuları teknik ve taktik olarak zorlu müsabakalara hazırlarken Timur Harzadın ise psikolojik destek ile sporcuları kürsüye çıkarmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Milli takım grubunda Letonya, Güney Kıbrıs ve Litvanya’lı rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardılar.

Milli takım doktoru Timur Harzadın Mehmet Can ve Mert’in Uluslararası alandaki bu başarılı performansın Çorumlu sporcuların ilham kaynağa olacağını belirterek ailelerine ve antrenörleri Barış Boyar’a teşekkür ederek genç sporculara başarılarının devamını diledi.