Milli Yol Partisi (MYP) Çorum İl Başkanı Feyzullah Vatansever, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.

Hürriyet Meydanı PTT binası önünde düzenlenen basın açıklamasında MYP İl Başkanı Vatansever, insanlığın sessizliğini eleştirerek, mazlumların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasına, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri uçak kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için başsağlığı dileklerini ileten Vatansever, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekti.

Vatansever; “Bugün burada bir açıklama değil, insanlığın yüzüne tutulmuş vicdan aynasını kaldırıyoruz. Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm, mazlumların çığlığıdır. Suskun dünyanın utancıdır. Bir mazlumun gözyaşı, bütün insanlığın sorumluluğudur.” dedi

Doğu Türkistan’da yaşananların baskı değil soykırım olduğunu belirten Vatansever; “Bugün burada bir araya gelişimiz sadece bir açıklama değildir. Bugün burada insanlığın yüzüne tutulmuş vicdan aynasını kaldırıyoruz. O aynadaki görünen zulmün karanlığıdır, mazlumların çığlığıdır, suskun dünyanın utancıdır. Bugün burada Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin sesi, nefesi, duası olmak için toplandık. Çünkü biz inanıyoruz ki bir mazlumun göz yaşı, bütün insanlığın sorumluluğudur. Unutulan coğrafyanın feryadıdır Doğu Türkistan. Bir zamanlar Türk-İslam medeniyetinin incisi alimlerin ve kahramanların yurduydu ama bugün orada ezanlar susturulmuş, camiler zincire vurulmuş, çocuklar analarından koparılıp alınmıştır. O topraklarda dilimiz yasaklanıyor, inancımız hedef alınıyor, kimliğimiz silinmek isteniyor. Bu sadece bir baskı değil, bir soykırımdır. Bu bir insanlık suçudur. Ne yazık ki dünya susuyor. Birlemiş Milletler kör, Avrupa sağır, İslam dünyası ise dilsiz kalmıştır ama biz susmayacağız. Bizler Mili Yol Partisi olarak merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun; “Zulme karşı susan dilsiz şeytandır’ sözünü kendimize rehber edindik. Bugün Doğu Türkistan’da yaşananlar sadece bir milletin değil, insanlığın kalbine saplanmış bir hançerdir. Biz diyoruz ki artık yeter. Artık bu sessizlik bitsin ve Doğu Türkistan’ın sesi duyulsun.” ifadelerini kullandı