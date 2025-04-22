Star Haber'de yer alan habere göre Aile Yılı kapsamında ev kadınlarına önemli bir hak tanınması için düğmeye basıldı. Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.

TÜM EV KADINLARI YARARLANABİLECEK

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

DEVLET DESTEĞİ ASGARİ ÜCRETLE 500 BİN LİRAYI BULACAK

Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği olarak göze çarpıyor. Ödenecek aylık primlerin 3'te birinin devlet tarafından karşılanacağı belirtilirken, emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvuruda bulunan ev kadınları, Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ESNEKLİK

Projede yıpranma payı benzeri bir destek de yer alacak. Bu konuda çocuk sayısına göre de esneklik gösterilecek. Çocuklu anneler, erken emeklilikte avantajlı olacak.