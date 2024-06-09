16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı başlayacak.

Bu kapsamda da emeklilere verilecek ikramiyenin tarihi de belli oldu.

Her bayramda verilen ikramiyenin tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiyelerin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.

Ancak emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.

Hangi emekli ne zaman ödeme alacak?

4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek.

İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.

Kimler emekli ikramiyesi alabilecek?

Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Kamu işçilerine müjde

Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de tarihleri belli oldu. Konuya ilişkin karar dün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamu işçilerinin ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında verilecek ikramiye tarihleri 14 Haziran ve 13 Aralık olarak belirlendi.

Buna göre ikramiye ödemeleri bu tarihlerde iki taksit olarak hesaplara geçecek.

Maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise 2024’te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu işçilerinin alacağı ikramiyeler değişiklik gösterecek

Kamu işçisine ödenecek tediye maaşa göre farklılık gösterecek.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak.

Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir.

Vergi indirimleri dahil en düşük kamu ikramiyesi 8 bin lira civarında olacak.

Kimler ikramiye alabilecek?

Tediyeden kadrolu taşeronlar, kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçiler yararlanabilecek.

Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise ilave tediye uygulamasından yararlanamayacak.

Yargıtay kararına göre ilave tediyenin haczedilmesi mümkün değildir. Damga vergisine tabi olan ikramiyelerden sigorta primi kesinti de yapılabiliyor.