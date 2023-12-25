1. Amatör Küme’de yoluna kayıpsız devam eden Gülabibeyspor, Kültürspor önünde ilk yarım saatte bulduğu gollerle 4-0 yenerek beşinci maçından da üç puanla ayrıldı.

Gülabibeyspor rakibi önünde maça çok hızlı başladı ve 12. dakikada Mert Şakir, 17. ve 30. dakikalarda Osman Murat’ın attığı gollerle rakibi önünde 3-0 üstünlüğü yakaladı.

Bu gollerden sonra oyunu kontrol ederek bir futbol ortaya koyan Gülabibeyspor ikini yarıda daha çok az forma giyen futbolculara şans verdi. Maçın 82. dakikasında Murat’ın gole maçın skorunu belirledi ve maçtan 4-0 galip ayrılan Gülabibeyspor 15 puanla yoluna kayıpsız devam ederken Kültürspor ise 3 puanla yedinci sırada kaldı.