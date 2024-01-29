1. Amatör Küme’de lider Mimar Sinan Gençlikspor evinde İskilipspor önünde zorlanmadı ve 6-0 galip gelerek hedefe bir adım daha yaklaştı.

Devane sahasında oynanan maçta ilk yarım saatlik bölümde oldukça çekişmeli geçti.

32. dakikada Yusuf Can’ın golü ile 1-0 öne geçen Mimar Sinan ilk yarının son dakikasında Fatih Serkan ile skoru 2-0 yaptı ve devre arasına bu skorla önde girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Mimar Sinan’da Yunus Emre, Y. Emir ve Mustafa ile son dakikaları 5-0 önda girdi.

Maçta gol perdesini açan Yusuf Can 87. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 6-0.

Bu galibiyet ile Mimar Sinan 27 puanla liderliğini devam ettirirken İskilipspor takımı ise 15 puanla üçüncü sırada kaldı.