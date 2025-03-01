Bölgesel Amatör Ligde 21. hafta maçları oynanacak.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor sahasında Karabük temsilcisi ASG Eflanispor ile yarın saat 14’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacak.

Ligde ilk yarıdaki performansı ile üst sıralarda kendine yer bulan Mimar Sinanspor özellikle ilk yarının sonu ve ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla üstten koptu ve alt sıralara yaklaştı.

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Mimar Sinanspor son maçta Kırıkkale Yahşihanspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Yeşil Beyazlılar ligdeki kötü gidişe yarın sahalarında Eflanispor önünde alacakları puan yada puanlarla son vermek amacında.

Konuk Eflanispor ise geçtiğimiz maçında sahasında grupta ikincilik üçüncülük mücadelesi veren rakibi Keçiören Belediye Bağlumspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla tamamladı.

Eflanispor’da yarınki maçta geçen hafta kırmızı kart gören Tansu Yazıcı cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Mimar Sinanspor ligde son galibiyetini 1 Aralık’ta evinde Keçiören Belediye Bağlumspor’u 1-0 yenerek aldı. Bu tarihten sonra oynadığı sekiz maçta dört beraberlik dört mağlubiyet alan yeşil beyazlılar bu hasrate yarın kazanarak son vermek amacında.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligin son haftalarında korkulu rüya görmemek için bu dönemde alacakları her puanın önemli olduğunu önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstüre gireceklerini belirterek ‘Takım olarak hücumda son vuruşlarda başarılı olamadığımız için istediğimiz puanları alamadık. Alt sıralardaki takımların aldıkları puanlar ile aramızdaki puan farkı azaldı. Buna daha fazla izin vermemek için evimizdeki maçları kazanmak istiyoruz. Yarın oynayacağı maçta kendi evimiz olan Mimar Sinan sahasında ilk galibiyet sevincini yaşamak ve yaşatmak istiyoruz’ dedi.

Mimar Sinanspor- ASD Eflanispor maçını Bilecik’in devre arasında Bölgesel Hakemliğe yükselen hakemi Tuğberk Tavsamaz yapacak Maçın yardımcı hakemleri Kocaelinden Buğra Gören ve Furkan Çukuryurt. Maçta dördüncü hakem olarak Sakarya’dan Muhammed Emin Arıcı görev yapacak.