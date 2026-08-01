Profesyonel Geçiş Ligi'nde mücadele edecek Mimar Sinan Spor Kulübü yöneticilerini makamında ağırlayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "1 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yapıyoruz" dedi.

Profesyonel Geçiş Ligi'nde Çorum'u temsil edecek tek takım olma unvanını taşıyan Mimar Sinan Spor Kulübü'nün yöneticileri Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Yeni sezon hazırlıkları ve hedeflerinin ele alındığı ziyarette, kulübün çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kulübün elde ettiği başarının şehir adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Mimar Sinan Spor Kulübü'ne sponsorluk desteği vereceklerini de açıklayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Halk Et markasıyla kulüple 1 milyon TL'lik göğüs sponsorluğu anlaşması yapacaklarını duyurdu. Kulüp yöneticileri, Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'a üzerinde isminin yer aldığı Mimar Sinan Spor Kulübü formasını hediye ederek, verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Aşgın, "Mimar Sinan Spor Kulübü'nü gönülden destekliyoruz. Ekim ayının ilk haftasında başlayacak lig öncesinde takımımıza başarılar diliyorum. Profesyonel Geçiş Ligi'ne yükselme başarısı gösteren kulübümüzü belediye olarak desteklemeyi görev biliyoruz. Beltaş şirketimizin Halk Et markasıyla 1 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Göğüs reklamı desteği vereceğiz. İnşallah Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübümüze bir kardeş olarak, Mimar Sinan Spor Kulübü'nün de 3. Lig'de yer aldığı günleri hep birlikte görürüz. Bu süreçte takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.