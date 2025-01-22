U 18 Liginde üçüncü maçlar sonunda Mimar Sinanspor ve Osmancıkgücü takımları yollarına kayıpsız devam ediyor.

Ligde İskilipspor ve Buharaspor ise üçüncü maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.

Ligdeki üçüncü hafta maçlarını dördünü de misafir takım taraftarları kazandılar. Lider Mimar Sinanspor takımı İskilipspor deplasmanından 5-0’lık galibiyet ile dönerek üçüncü maçınıda kayıpsız geçti. Osmancıkgücü ise Buharaspor deplasmanından 6-1 galibiyet ile dönerken bu maçta skordan çok devre arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Kültürspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı. Sungurlu Belediyespor da Hattuşa Gençlikspor deplaslamında 3-0 kazanarak üçüncü sıraya kadar yükseldi.

U 18 Liginde ikinci hafta erteleme maçları bugün oynanacak.

Lider Mimar Sinanspor son sırada bulunan Buharaspor ile karşılaşırken diğer kayıpsız takım Osmancıkgücüspor ise Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.

Kültürspor evinde Hattuşa Gençlikspor’u konuk ederken Sungurlu Belediyespor ise sahasında İskilipspor ile karşılaşacak.

Ayan’dan erteleme maçı uyarısı

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bu maçların ertele maçları olduğunu belirterek kulüpleri uyardı. Ayan, bu maçlarda maçın oynanacağı tarihteki lisanslı futbolcuların oynayabileleceğini daha sonradan lisansı çıkan futbolcuların bu maçta oynayamayacağını belirterek kulüpleri mağdur olmaması için uyardı.