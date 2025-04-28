Mimar Sinanspor U 18 takımı Merzifon’da çok zorlu gruptan çok zorlu maçlar sonunda birinci olarak çıkarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Temsilcimiz final maçında Sivasgücü Belediyespor’u 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.

Merzifon Sentetik futbol sahasında oynanan grupta ilk maçında Samsun Atakum Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Mimar Sinanspor cumartesi günü ikinci maçta Trabzon Söğütlüspor ile karşılaştı.

Bu zorlu maçı 1-0 kazanmayı başaran Mimar Sinanspor statü gereği bu maçın ardından ilk maçta berabere kaldığı Samsun Atakum Belediyespor ile finale yükselmek için penaltı atışları yaptı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Mimar Sinanspor finalde diğer gruptan çıkan Sivasgücü Belediyespor ile dün saat 11’de karşılaştı.

Final maçına hızlı başlayan temsilcimiz Mimar Sinanspor 11. dakikada kaptan Yusuf Can’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 üstünlüğü yakaladı. Golden sonra Sivasgücü Belediyespor beraberlik için baskı kurdu ancak temsilcimiz rakibine gol izni vermedi ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Sivas takımı önünde Mimar Sinan 62. dakikada Yiğit ile ani ataktan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı ve rahatladı.

Bu rahatlık ve fiziksel olarak oyunun son bölümünde oyundan düşmeler yaşayan Mimar Sinanspor son bölümde büyük baskı yedi.

Bir gün dinlenmenin verdiği avantajla daha diri olan Sivas takımı 85. ve 88. dakikalarda Muhammed Yasir’in attığı gollerle maçta bir anda dengeyi sağladı: 2-2

Maçın uzatmaya gitmesi beklenirken 90+6. dakikada Mimar Sinanspor’da sahneye ikinci yarıda oyuna giren Ozan çıktı ve takımını grup birincisi ve yarı final grubuna yükselten golü attı.