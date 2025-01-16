Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor ikinci yarı kadrosunu güçlendiriyor.

Bu hafta sonu oynanacak maçlar başlayacak ikinci yarı maçları öncesinde kadrosuna dört yeni isim ekledi.

Mimar Sinanspor kaleci Halis Hakan Eke, kanat oyuncusu İsmail Koç, stoper Hakan Baş ve forvet oyuncusu İzzet Bora Uzan ile yollarını ayırmıştı.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer'in raporu doğrultusunda dış transferde yeşil beyazlı yönetimi Kütahya temsilcisi Domaniçspor'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Volkan Koç ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Yürekli, Bahçespor'dan 21 yaşındaki kaleci Ali Güzel ve Bolu temsilcisi Geredespor'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Alper Özköksal ile sözleşme imzaladı.

Mimar Sinanspor Kulübü Asbaşkanı Batuhan Eray, yeni transferlerin gelmesi ile güçlerine güç kattıklarını ifade ederek, sezonun ikinci yarısında da Çorum'u en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.