Kırıkkale’de dün başlayan U 18 grup birinciliğinde Çorum Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçında Amasyaspor’u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Kırıkkale Yahşihan Yenişehir Stad’ında oynanan maça Mimar Sinan Gençlikspor, Abdullah, Ahmet, Metehan, Turgut, Emirhan, Egemen, Talha, Yusuf Kuzucu, Koray, Yusuf Çöp, Yiğit Emin, Mehmet, Yusuf Candemir, Kerem, Mustafa, Seydi ve Ömer’li kadrosu ile çıkarken Amasyaspor ise Halil İbrahim Efe, Cemal Olcan, Mehmet Ali, Alihan, Recep Efe, Mustafa Erim, Kubilay, Arif Emre, Enver Arda, Egehan, Sedat, Hamdi Mert, Arda, Yasin, Mehmet Enes, atakan, Kemal Efe’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Maça iki takımda kontrollü başladı ve daha sonra kontrolü eline geçiren Mimar Sinan Gneçlikspor 25. dakikada Turgut’un attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Amasyaspor ilk bölümde beraberlik için baskı kurdu bu bölümde rakibine gol izni vermeyen temsilcimiz Mimar Sinan 59. ve 71. dakikalarda Yiğit Emin’in attığı gollerle rakibi önünde skoru 3-0 yaptı ve rahatladı. Maçın kalan bölümünde kontrollü bir futbol oynayan Mimar Sinan maçı bu skorla kazanarak grube iyi bir başlangıç yaptı.

Temsilcimiz grupta bugünü bay geçecek. Ankara Kavaklıdere ile Amasyaspor bugün saat 16’da karşılaşacak. Mimar Sinan yarın saat 13’de Ankara Kavaklıdere ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde pazar günü yarı final grubuna yükselmek için diğer grup birincisi ile karşılaşacak.