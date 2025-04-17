Çankırı’da bugün başlayacak U 16 grup birinciliğinde temsilcimiz Mimar Sinanspor ilk maçında gruptaki en güçlü rakibi olarak görülen Samsun Atakum Belediyespor ile bugün karşılaşacak.

Bugün başlayacak grup birinciliğinin teknik toplantısı dün yapıldı. Altı takımın mücadele edeceği grup birinciliğinde Mimar Sinan Gençlikspor B grubunda Samsun Atakum Belediyespor ve Ereğli Belediyespor takımları ile yer alırken diğer grupta ise Suluoca Gelişim Gençlikspor, Ünye FK ve Safranboluspor takımları yer aldı. Grupta ilk maçta bugün saat 14’de A grubunda Suluova Gelişim ile Ünye FK takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 16’da Mimar Sinanspor ile Atakum Belediyespor takımları karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım yarını bay geçecek son gün ise Karadeniz Ereğlispor takımı ile karşılaşacak.

Çankırı’da 20 Nisan pazar günü iki grup birincisinin oynayacağı maç sonunda yarı final grubuna yükselen takım belli olacak.