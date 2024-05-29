Çorum Amatör futboluna alt yapı çalışmaları ile beğeni toplayan Mimar Sinan Gençlikspor takımı yeni sezon yapılanması doğrultusunda alt yapısına Sadik Tahir Bıyıkoğlu’nu getirdi.

Yeşil beyazlı kulüp yönetimi yaptığı görüşmeler sonucunda Alt Yapı Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Mimar Sinan Gençlikspor Başkanı Alper Zahir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme yapan Sadık Tahir Bıyıkoğlu kulüpte alt yapı koorditanörü olarak göreve başladı ve resmi imzalar atıldı.

Kulüp başkanı Alper Zahir yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl daha güçlü bir kulüp yapısıyla sahada olabilme adına, kulüp içi organizelerimizi daha saglikli sürdürebilmek için alt yapı ve üst yapı olarak iki ayrı kulvarda çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.

Kulüp yönetimindeki arkadaşlarımızla beraber uzun zamandır yaptığımız istişareler sonucunda Alt yapı çalışmaların da ve Kulüp çalışmalarında yaptığı başarılı çalışmaları yakinen takip ettiğimiz Sadık Tahir Biyikoğlu hocamızla görüş birliğine varıp Kulüp Alt yapimizin koordinatorlüğünü hocamıza teslim ettik,kedisine üstün muvafakiyetler diliyor,ilimize ve kulübümüze güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum’ dedi.

1. Amatör Küme’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil etmeye hak kazanan Mimar Sinan Gençlikspor Çorum amatör futbolunda uzun yıllar sporcu olarak forma giydikten sonra teknik adam olarak Eti Lisesi’nde göreve başlayan Sadık Tahir Bıyıkoğlu son olarakta HE Kültürspor kulübü alt yapısında görev yaptı.