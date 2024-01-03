Çınarlar Boya İnşaat U 16 Liginde gruplarda dördüncü maçlar sonunda A grubunda Mimar Sinan B grubunda ise Çorum Anadolu FK takımları yollarına kayıpsız devam ediyor.

A grubunda Mimar Sinan Gençlikspor final grubu için iddiasını devam ettirmek isteyen İskilipgücüspor önünde 4-1 galip gelerek dördüncü maçından da galibiyet ile ayrıldı. Mimar Sinan bu kategoride ilk golünü bu maçta yedi. Lig ikincisi Gençlerbirliği takımı ise Miva Ay Gençlikspor önünde aynı skorla 4-1 galip gelerek lideri takibini sürdürdü. Grubun diğer maçında ise Sungurluspor’u deplasmanda 5-0’lık skorla yenen HE Kültürspor ilk galibiyetini aldı.

Bu grupta ilk yarının erteleme maçlarında lider Mimar Sinan evinde Sungurluspor önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Lig ikincisi Gençlerbirliği ise en yakın rakibi İskilipgücüspor önünde sıralamadaki yerini korumak için mücadele edecek. HE Kültürspor ise Maviay Gençlikspor önünde çıkışını sürdürmek istiyor.

B grubunda ise Çorum Anadolu FK Çorumspor önünde gol şov yaparak 11-1 galip gelierek liderliğe yükseldi. Osmancıkgücüspor ise Alaca Belediyespor önünde zorlu maçı 3-2 kazanarak ikinci galibiyetini aldı ve iddiasını devam ettirdi.

Grupta erteleme haftasında ise grubun iki kayıpsız takımı Çorum Anadolu FK ile Hattuşa Gençlikspor takımları karşılaşacaklar. Diğer maçta ise Çorumspor ile Alaca Belediyespor takımları karşılaşacak.