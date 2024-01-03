Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehit Erol Olçok Anadolu İmamHatip Lisesi bahçesine yapılacak spor alanında incelemelerde bulundu.

Okul bahçesi içinde Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Ocağının yıkılmasının ardından oluşan alana Okul yönetimi tarafından spor alanı yapılması konusundaki talebe olumlu cevap veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın dün beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Zubeyir Tuncel ile birlikte alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Proje hakkında Belediye teknik ekiplerinin bilgilendirme yaptığı Belediye Başkanı Aşgın alanın en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açılmasını istedi.

Aşgın ziyaretinda daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle sohbet etti. Burda Ahlatcı Çorum FK alt yapısında forma giyen genç futbolcular ile tanışan Aşgın çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve Belediye olarak Çorum’da sporun gelişimi için ellerinden gelen katkıyı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.