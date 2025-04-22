U 15 Serbest ve Grekoromen Güreş il birinciliğinde Çorum’u Türkiye Şampiyonasında temsil edecek sporcular belirlendi.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde ağırlığını Çorum Belediyespor ile Milli Eğitimspor kulüpleri ile İskilip Belediyespor ve Sungurlu ile Osmancık ilçelerinden ferdi sporcular katıldılar.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular, Bilecik ve Isparta’da yapılacak grup birinciliklerinde Çorum’u temsil etme hakkı kazandı.Kilolarında dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle;

SERBEST STİL38 kilo: 1. Melih Şahin (İskilip Belediye9, 2. A.Arif Çeker (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 3. M.Aytuğ Erbaş (Osmancık), 3. M. Abdusselam Karakaş (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)41 kilo: 1. Efe Gözübüyük (Çorum Belediye), 2. Emirhan Karabıyık (Çorum Belediye), 3.Alperen Bolat (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)44 kilo: 1. Muhittin Kağan Karaca (İskilip Belediye), 2.M.Halit Kılıç (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 3. Furkan Karaaytuğ (Sungurlu), 3. Polat Karasu (Çorum Belediye)48 kilo: 1. Abdulhamit Çeker (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 2. Taha Bozkuş (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 3. Y.Emre Yalçın (Gençlikspor), 3. Ramazan Çukurören (İskilip Belediye)52 kilo: 1.Berat Aktaş (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 2. E.Yasin Kalender (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 3. Aykut Öder (Osmancık), 3. Eren Karadaş (Çorum Belediye)57 kilo: 1. Hasan Şentürk (İskilip Belediye), 2. Akın Öz (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 3. Fahrettin Acı (Osmancık)62 kilo: 1. Emirhan Gül (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 2. İshah Navruz (Sungurlu)68 kilo: 1.Osman Efe Yıldırım (Gençlikspor), 2. Erdem Güneş (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 3. Metehan Karakuş (Gençlikspor), 3. Batuhan Özkaya (Gençlikspor)75 kilo: 1.Talha Mert Özboyacı (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 2. Fahrettin Uslu (Çorum Belediye), 3. Süleyman Cem Uslu (Osmancık), 3. Burak Ali Kılıç (Gençlikspor)85 kilo: 1.Batuhan Taşkaldıran (Gençlikspor), 2. M.Seyit Karakaş (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 3. Esat Topal (Osmancık), 3. Talha Bilal Ceylan (Çorum Belediye)100 kilo: 1. Y.Emir Yıldız (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 2.Veysi Yaman (Osmancık), 3. Musa Anıl Kara (Osmancık), 3. Çağatay Görgeç (Osmancık).

GREKOROMEN STİL44 kilo: 1.Aşkın Ereroğlu (Sungurlu). 62 kilo: 1.İhsan Bolat (Sungurlu). 75 kilo: 1.Gazi Gürses (Sungurlu), 2. Tuğren Efe Bozna (Sungurlu). 85-100 kilo: 1.Eren Bezeklioğlu (Sungurlu), 2.Umut Çetinkaya (Sungurlu), 3. Veysel Efe Yerlitaş (Sungurlu). 57 kilo: 1.Furkan Berk Yılmaz (Sungurlu). 68 kilo: 1.Yağız Efe Ulutaş (Sungurlu) 85 kilo: 1. Hasan Efe Yaldıran (Sungurlu)Kilolarında dereceye giren güreşçiler madalya ile ödüllendirildi.