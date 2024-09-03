Yaz Spor Okulunda açılan Bilek Güreşi çalışmalarının en küçük ismi Ayşe Tatlı’nın tek sorunu rakip bulamamak.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Yaz Spor Okulu Bilek Güreşi çalışmalarına üç ay boyunca aralıksız olarak babası Mehmet Akif Tatlı ile beraber gelerek çalışmalara katılan Ayşe Tatlı yaptığı bu çalışmalar karşılığında müsabaka yapacak rakip bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Bilet Güreşi İl Temsilcisi ve Antrenörü Hasan Çalışkan Ayşe’nin yaz döneminde çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirterek kendisinin bu çalışmazmini devam ettiği sürece başarılı olacağına inandığını söyledi.

Çalışkan bu çalışkalarda kendisine görev veren eski il müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Ferhat Yıldız’a teşekkür etti ve çalışmalarının karşılığını alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.