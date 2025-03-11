3 yaşındaki SMA Tip 2 hastası Ege Bostancı'nın ailesi Ege için destek bekliyor.

1 yıl önce SMA Tip 2 ölümcül kas hastalığı teşhisi konulan minik Ege’nin tedavi olabilmesi için 68 milyon liraya ihtiyaç var.

Ege Bostancı’nın tedavi masrafını toparlayabilmek için Valilik İzinli kampanya devam ediyor.

Baba Hasan Bostancı, Ege’nin hayata tutunabilmesi için çok az bir süre kaldığını belirterek, Ramazan ayında tüm hayırsever işadamlarından ve Çorum halkından fitre ve zekat bağışı kabul ettiklerini söyledi.

Dubai’de tedavi olacak minik Ege için şu ana kadar 68 milyon liranın yarısını ancak toplayabildiklerini belirten baba Bostancı, kalan paranın toplanması için destek beklediklerini belirterek; “Fitre, zekat ve oruç kefaretleriniz Ege’ye şifa olsun.” dedi

Minik Ege’ye destek olmak isteyenler için Valilik onaylı hesap numaralı şu şekilde;

Alıcı: Ege Bostancı Açıklama: Ege

ZİRAAT BANKASI:

TL IBAN: TR 76 0013 4000 0234 6220 6000 01

USD IBAN: TR 49 0013 4000 0234 6220 6000 02

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