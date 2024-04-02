Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri Ramazan ayı dolayısıyla yardıma ihtiyacı olanlar için gıda kolileri hazırladı.

Sungurlu'da Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Ramazan dolayısıyla yardıma ihtiyacı olanlar için gıda kolileri hazırladı. Minik öğrencilerin yaptıkları yardımı görmek üzere Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 yaş Kur'an Kursu'na giden İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yardım ve kardeşlik ayı olan Ramazan-ı Şerif ayında velilerinin desteği, öğreticilerinin rehberliğinde iyilik kolilerini hazırlayan kocaman yürekli yavrularımızı kutluyorum" dedi.

Minik öğrenciler ile ayrı ayrı sohbet eden İlçe Müftüsü Eroğlu, onlara rehberlik eden Kur’an kursu öğreticisine ve destek veren ailelere teşekkür etti.