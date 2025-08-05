Bu yıl 3. sü düzenlenen Geleneksel Hitit Cup futbol turnuvasında şampiyonluğu Niğde FK takımı kazandı.

Bu yıl 18 takımın mücadele ettiği final maçında Kocaeli Mutlu Kentspor kulübünü penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Niğde FK takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 3. Hitit Cup cuma akşamı oynanan maçlarla başlayan turnuvada 18 takım üç grupta mücadele etti.

Gece geç saatlere kadar süren grup maçları sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan dokuz takım ikinci tura yükseldi. Pazar günü başlayan eleme maçlarında Niğde Anadolu FK çeyrek final maçında Merzifon Kültürspor’u 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Tokat Belediye Plevnespor, Afşinspor önünde penaltılarda 5-4 galip gelerek diğer yarı finalist oldu. Kocaeli Mutlu Kentspor, Tat Küpü Suluova Futbol Akademiyi 4-0 yenerek üçüncü yarı finalist oldu. Ön eleme maçında Arca Çorum FK, Tokat Musekospor’u normal süresi berabere biten maçta penaltılarda 7-6 yenen Çorum FK çeyrek finale yükseldi. Kırmızı Siyahlı takım bu turu bay geçen diğer Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile yaptığı çeyrek final maçını 1-0 kazanarak yarı finale yükselen ilk takım oldu. Niğde FK yarı final maçında Tokat Belediye Plevnespor önünde 2-0 galip gelirken diğer yarı final maçında ise Arca Çorum FK, Kocaeli Mutlu Kentspor’a 2-1 mağlup olarak üçüncülük dördüncülük maçına çıktı. Çorum FK Tokat Belediye Plevnespor’a üçüncülük maçında 3-1 yenilerek dördüncülük kupasını oldu.

Final maçında ise Niğde FK ile Kocaeli Mutlu Kentspor takımları arasındaki maç büyük çekişmeye sahne oldu. Maçın normal süresi berabere bitmesinin ardından şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Niğde Anadolu FK takımı 3. Hitit Cup’un şampiyonluğunu kazandı.

Final maçının ardından kupa töreni öncesinde kısa birer konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hüseyin Şahin ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı fair play içinde geçen turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ettiler ve önümüzdeki yıl turnuvanın çok daha kapsamlı olacağını belirterek dereceye giren takımları tebrik ettiler.

Maçların ardından düzenlenen törenle 3. Hitit Cup’ta ilk dört sırayı alan kulüplere kupa sporculara ise madalyaları verildi.