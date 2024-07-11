İstanbul Kağıthane'de miras anlaşmazlığı olan iki aile sokak ortasında birbirine girdi. Bıçakların çekildiği çekildiği kavgada birçok kişi gözaltına alındı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olayda, bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MİRAS TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede gelen ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.