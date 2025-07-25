Adana'da bir baba, miras yüzünden tartıştığı 2 oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

Oğullardan birisi hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.

Olay, 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, baba E.K. (69), oğulları Nihat (42) ve Mesut K. (34) ile miras yüzünden tartıştı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında baba E.K., av tüfeği ile oğulları Nihat ve Mesut K.'ye defalarca ateş açarak kaçtı.

Ağabey ve kardeşi ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nihat K.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralanan Mesut K.'yi hastaneye kaldırdı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede baba E.K.'yi yakaladı.