Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında misafirliğe gelen 26 yaşındaki Menekşe Arslan hayatını kaybetti. Korkunç yangın Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta iki katlı evin giriş katında çıktı. Evde çıkan yangını fark eden mahalle sakinleridurumu 112'ye haber verdi.Bunun üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Adrese itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşular yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Menekşe Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MAHALLELİ DEHŞET DOLU ANLARI ANLATTI

Bir mahalle sakini, "Kadının çığlıklarını duydum. Kendimizi dışarı attık ama komşularla birlikte kurtaramadık. Ancak yangını söndürebildik. Kadın çığlıklar attı, dakika sürmedi öldü. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti" dedi.

MİSAFİRLİĞE GELMİŞTİ

Olay Yeri İnceleme Ekibi ve savcının incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İkamet sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.