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Çorum Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerine 20 adet geri kazanılabilir atık kumbarası kurdu.

Çorum Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çevre duyarlılığını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin farklı bölgelerine konulan 20 adet geri kazanılabilir atık kumbarası, vatandaşlara evlerinden kaynaklı kağıt, cam, plastik, metal ve atık pillerini atma imkanı sunuyor. Bu sayede, organik atıklar dışındaki atıkların da doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sıfır Atık Projesi kapsamında alımını yaptıkları geri kazanılabilir atık kumbaralarını şehrin değişik bölgelerindeki cadde ve sokaklara yerleştirmeye başladıklarını belirterek, “Şehrin farklı bölgelerinde bulunan 20 adet geri kazanılabilir atık kumbarasına vatandaşlarımız evlerden kaynaklı kağıt, cam, plastik, metal ve atık pillerini atabilirler. Böylelikle organik atıklar dışındaki atıkları doğaya karışmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırmış oluyoruz” dedi.