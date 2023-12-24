Türkiye genelinde faaliyet gösteren mobilyacı odası başkanları, Çorum’da toplandı.

Çorum Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Yalçın Kılıç’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Ankara, Bursa, Sakarya, Mardin, Düzce, Sivas, Amasya başta olmak üzere 25 oda başkanı katıldı.

Toplantıda mobilyacı sektörünün genel durumu değerlendirilirken, Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin yapımı ile ilgili sorunları aşan ve inşaatını başlama noktasına getiren Yalçın Kılıç’a oda başkanları hayırlı olsun dileklerini iletti.

Toplantıya katılan AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül de Ahi Evran başta olmak üzere Çorum’da sanayi siteleri ve OSB’nin genişlemesine engel olan JİPS’li toprak yapısı kararının kaldırılmasına yönelik olarak verdiği mücadeleden bahsetti.