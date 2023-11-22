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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bulunan iki cenaze karışınca olanlar oldu.

Gömülen cenaze mezardan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi.

Bilecik’te biri merkezden, biri Beyce köyünden olmak üzere bir kadın ile bir erkek aynı gün vefat etti.

Beyce köyünde dün öğle namazını müteakip gömülmesi gereken Teyfik Yaman’ın cenazesi yerine yakınlarına Fatma Avcı’nın cenazesi teslim edildi.

Yakınları Teyfik Yaman’ın cenazesini aldıklarını düşünerek, öğle namazını müteakip köy mezarlığına defnetti.

Merkezde defnedilecek olan Fatma Avcı’nın yakınları morga yıkama işlemi için girdiklerinde erkek cesedi ile karşılaşınca şok yaşadı.

Hemen durumu hastane ve belediye yetkililerine bildiren aile olayı öğrenince şaşkına döndü.

Ardından Fatma Avcı’nın mezarı açılarak cenaze yakınlarına teslim edilirken, Teyfik Yaman’ın cenazesi tekrar kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. (İHA)