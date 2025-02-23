Enflasyon ve kur krizi fiyatlara zam olarak yansımaya devam ederken, son olarak motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar, enflasyon ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

Çorum güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

- Motorin litre fiyatı 47 lira 95 kuruştan,

- Benzinin litresi ise ortalama 47 lira 68 kuruştan satılıyor.

- LPG litresi ise ortalama 27 lira 93 kuruştan satılıyor.