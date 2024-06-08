Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin alt yola uçtuğu kazada 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeşilyayla Mahallesi Çavdarlar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adil Konur (80) idaresindeki 45 K 2054 plakalı kayıklı motosiklet, bir anlık dikkatsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajlı yoldan bir alt yola uçtu.

Başını yere çarpan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.