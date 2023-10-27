Çorum'da polis ekiplerini görünce çaldıkları motosikleti bırakarak kaçan 3 kişiden biri yakalandı.
Gülabibey Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi, Beytepe 3. Sokak'ta polis ekiplerini görünce çaldıkları motosikleti bırakarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince çevrede yapılan aramada şüpheliler A.E.G. (16), S.M. (16), H.K.S. (15) yakalandı.
Çalıntı motosiklet, sahibi A.B'ye teslim edilirken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.