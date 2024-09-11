Çorum’da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Hitit Motosiklet Festivali, büyük bir heyecana sahne oldu.

Ülkemizin dört bir yanından motosiklet tutkunlarının bir araya geldiği Motosiklet Festivali, yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, bu yıl 5.’si düzenlenen organizasyon renkli görüntülere meydan bıraktı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Çorum Kadın Motosiklet Kulübü, Çorum Motosiklet Derneği destekleri ile Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen Hitit Motosiklet Festivali kapsamında Gazi Caddesi üzerinde kortej geçişi yapıldı.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Hayriye Kocakara, Çorum Motosiklet ve Bisiklet Derneği Başkanı Eşref Elsüer ve dernek üyeleri, katılımcılarla yakından ilgilendi.

ÇORUM’UN TANITIMI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Motosiklet Festivaline 43 ilden toplam 51 motosiklet dernek ve kulüp başkanı katılırken, çeşitli illerden 1600 motosiklet tutkunu Çorum’da buluştu.

İran’dan da katılımın sağlandığı ÇORUM MOTOFEST 2024 etkinliklerine çevre il ve ilçelerden 10 binin üzerinde izleyici katıldı.

Motosiklet tutkunları, Cumartesi günü saat 13.30-14.00 arasında 15 Temmuz Şehitler Müzesi yanı İtfaiye Parkı’nda toplandı. Gazi Caddesi üzerinde yapılan kortej geçişi ise renkli görüntülere sahne oldu. Akkent Mahallesi Celilkırı Yolu Sokak’ta bulunan Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde ise festival etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklere; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, AK Parti ve CHP’li belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, motosiklet dernek ve kulüp başkanları ile çok sayıda motor tutkunu katıldı.

Protokol konuşmaları ve yemek ikramının ardından çeşitli yarışmalar düzenlenirken, çekiliş ve hediye dağıtımı yapıldı.

Işıl Soydan ve İbrahim Sarıca’nın konserleri ile renklenen festival gecesinde bir dizi eğlence programları düzenlendi. Etkinlikler yağmurlu havaya rağmen coşku ve olgunluk içerisinde tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışlarda dereceye girenler de ödüllendirildi.

OĞUZLAR’DA TEKNE TURU

Pazar günü ise konukların katılımı ile Obruk Barajı ve Oğuzlar Altınkoz Tesislerinde tekne gezisi düzenlendi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’nin yakın ilgi gösterdiği ve desteklediği Oğuzlar buluşması da oldukça heyecanlı geçti. Oğuzlar’da ayrıca katılımcılara yemek ikram edildi.

UZUN’DAN TEŞEKKÜR

2 gün süren festivalin Çorum’un tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’ye katkıda bulunan sponsor firmalara ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür etti.

Başkan Uzun ve Dernek Başkanları Kocakara ve Elsüer, festivale anlam katan tüm motor tutkunlarına teşekkür etti.