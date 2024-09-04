Çorum’da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Hitit Motosiklet Festivali, 6-8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Motosiklet tutkunlarının bir araya geleceği Motosiklet Festivali için hazırlıklar son aşamaya gelirken, organizasyonun büyük bir heyecan yaratması bekleniyor.

BU YIL 5.’Sİ DÜZENLENİYOR

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Çorum Kadın Motosiklet Kulübü, Çorum Motosiklet Derneği destekleri ile Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen ve bu yıl 5.’si düzenlenen Hitit Motosiklet Festivali, karşılama ve açılış etkinliklerinin ardından Çorum Belediyesi Binicilik Tesislerinde yapılacak.

OLGUNLUK VE GÜVENLİK ÖN PLANDA OLACAK

Festivalin huzur ve güven ortamında, olgunluk içerisinde geçmesi için de tüm tedbirler alındı.

Plakasız, kasksız, eksik evrakları bulunan hiçbir motosiklet ve kişinin festivale alınmayacağını, modifiye edilmiş araçlara için verilmeyeceğini bildiren yetkililer, güvenlik tedbirlerine de önem verileceğinin altını çizdi.

HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Hayriye Kocakara, Çorum Motosiklet ve Bisiklet Derneği Başkanı Eşref Elsüer ve dernek üyeleri, ÇESOB binasında bir toplantı yaparak hazırlık çalışmalarını ele aldı.

Başkan Uzun’un verdiği bilgiye göre; festivale çeşitli illerden katılacak olan motosiklet tutkunları, 6 Eylül Cuma günü Çorum’da karşılanacak.

Katılımcılar, 7 Eylül Cumartesi günü saat 13.30-14.00 arasında 15 Temmuz Şehitler Müzesi yanı İtfaiye Parkı’nda toplanacak.

Gazi Caddesi üzerinde yapılacak kortej geçişinin ardından Akkent Mahallesi Celilkırı Yolu Sokak’ta bulunan Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde festival etkinlikleri düzenlenecek.

YARIŞMALAR, KONSER, ÇEKİLİŞLE DOYASIYA EĞLENCE İMKANI

Protokol konuşmaları ve yemek ikramının ardından çeşitli yarışmalar düzenlenecek, çekiliş ve hediye dağıtımı yapılacak.

Saat 20.00’de başlayacak konserin sanatçı konukları ise Işıl Soydan ve İbrahim Sarıca.

Etkinliğin DJ’liğini ise Furcan Can Kutlu üstleniyor.

Gece çorbasının da ikram edileceği etkinlik, çeşitli eğlence programlarıyla devam edecek.

8 Eylül Pazar günü ise konukların katılımı ile Obruk Barajı ve Oğuzlar Altınkoz Tesislerinde tekne gezisi düzenlenecek.

Festivalin gerçekleştirileceği Binicilik Tesislerinde kamp çadırlarının kurulacağını, etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar (ip çekme, yumurta ve çuval yarışı) akrobasi gösterileri, konser ve havai fişek gösterileri düzenleneceğini bildiren Başkan Necmettin Uzun, Türkiye’nin değişik şehirlerinden Çorum’a gelecek olan motor tutkunlarını en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

2 gün sürecek olan festivalin Çorum’un tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, katkıda bulunan sponsor firmalara ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür etti.

Başkan Uzun ve Dernek Başkanları Kocakara ve Elsüer, festivale tüm motor tutkunlarını ve vatandaşları davet etti.