Çorum’da 19 AFE 172 plakalı Mondial marka motosiklet çalındı.

Edinilen bilgiye göre, motosikletin sahibi Salih Çelik, aracının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını belirterek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çelik motosikletin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi.

Salih Çelik, motosikletini bulup kendisine teslim eden kişiye ödül vereceğini açıkladı.

Vatandaşlar, motosikletle ilgili bilgi sahibi olmaları halinde 0536 430 36 60 numaralı telefondan Salih Çelik ile irtibata geçebilecek.