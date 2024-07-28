Son dakika: MSB, Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre, MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."