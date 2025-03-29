Çorum’un Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, kuaförlük bölümünde eğitim gören öğrencisine saç sakal tıraşı oldu.

Geçtiğimiz aylarda Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Emrullah Şahin, Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Şahin, okulun kuaförlük bölümünde öğrenim gören 11-A Sınıfı Öğrencisi Çağatay Penbe’ye uygulama alanında saç sakal tıraşı oldu. Öğrencisine özgüven ve motivasyon aşılamak adına örnek bir davranışa imza atan Şahin, tıraşını yapan Çağatay Penbe’ye ustalık yolunda başarılar diledi.