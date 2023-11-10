Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı Zafer Şimşek (56) odasında ölü bulundu.
Olay saat 08.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi.
Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Zafer Şimşek'i odasında hareketsiz görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri incelemede Şimşek'in öldüğünü belirlendi.
Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Şimşek'in kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.