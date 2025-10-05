TRT'den emekli olduktan sonra Çorum'a dönen Elektronik Mühendisi Hikmet Taşbilek, Gazi Caddesi Gazi 6. Sokak Numara 1(Eski TSO çaprazı) adresinde kendine özgü bir tarz da kafe açtı.

Babadan kalma adreste işletmesini açana Hikmet Taşbilek, ayrıca bir kitap alana çay bedava kampanyası başlattı.

Farklı konsepti ile ailelere hizmet veren Müendis Kafe’nin bu uygulaması kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti.

Kitapların fiyatının zaten çok ucuz olduğunu aktaran Taşbilek, amacının insanları kitap okumaya teşvik etmek olduğunu belirterek, “Derdim buraya gelen vatandaşların kendilerinin okumasını veya evine götürüp eşinin veya çocuklarının faydalanmasını sağlama. Bunda bir nebze başarılı olursam ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.