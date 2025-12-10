Çorum Merkez Altınbaş (Elemin) Köyü’nde, Eğitim-İş Çorum Şubesi’nin girişim ve organizasyonu ile “Eğitim-İş Erkin Üzbey Hatıra Ormanı” oluşturuldu.
Geçtiğimiz aylarda Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi olan Erkin Üzbey, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 24 yaşında hayatını kaybetmişti.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Sefa Üzbey ile Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Üyesi Didem Şimşek Üzbey’in oğlu Erkin Üzbey, Altınbaş Köyü’nde toprağa verilmişti.
Erkin Üzbey’in ismi, hatıra ormanı ile yaşatılacak.
Fidan dikim programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Altınbaş Köyü Muhtarı Dursun Can Alanbay, Genç Tema Vakfı Başkanı Sefa Üzbey, Eğitim-İş üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Sendika üyeleri ve doğa dostları, çok sayıda fidanı toprakla buluşturarak Erkin Üzbey Hatıra Ormanı’nın ilk temelini attı.