12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Çorum İl Müftülüğü de ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması gerçekleştirdi.

Çorum Müftülüğü toplantı salonunda yapılan yarışmaya 8 öğrenci katıldı.

Çorum İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Vaiz Lütfiye Hacıismailoğlu, Din Hizmetleri Uzmanı Mücahid Kuzu ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hatice Kuran’ın oluşturduğu jüri değerlendirme de bulundu.

Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer verdi.

İl Müftüsü Biçer, öğrencileri tebrik ederken başarılarının devamını diledi. (Haber Merkezi)