Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 1995 yılında açılan ancak 2013 yılında kapatılan Laçin’in Narlı köyündeki yatılı bölge okulunda incelemelerde bulundu.

Osmanlı devletinin 16 Mart 1848’de çağdaş öğretmenler yetiştirmek için Öğretmen Okulları kurduğunu hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, eğitim sistemini yap boza çeviren AK Parti iktidarının ise yapmadığını, yapılanı da bozduğunu, yıktığını ifade etti.

Çorum Aşdağul beldesinde ve bir dönem belde olan Narlı’da iki ayrı yatılı bölge okulu (YİBO) olduğunu, AK Parti iktidarı ile birlikte ikisinin de kapısına kilit vurularak talana göz yumulduğunu kaydeden Tahtasız, “Kapatılan yatılı bölge okullarının hepsi talan edilmiş, Atatürk büstüne kadar çalınmış ve kaderine terk edilmiş durumda. AK Partili yetkililere sesleniyoruz. Bu okullara yapılmış olan yatırım şu an da maalesef çürüyor. Okuldaki petekler, demir aksamlar çalınmış. Milletimizin verdiği vergilerden yapılan bu okullar kaderine terk edilmiş. Narlı beldemizi köy yaptınız ama bu okulları kaderine terk etmeyin. Milli servet heba olmasın” dedi.

Çorum Aşdağul ve Narlı’da 2013 yılında kapatılan yatılı bölge okullarının açık cezaevi yapılarak hem kamuya yeniden kazandırılacağının hem de bölgeye ekonomik katkı sağlayacağının dönemin AK Parti Çorum Milletvekili tarafından müjde olarak duyurulduğunu dile getiren Tahtasız, şunları söyledi:

“Laçin ilçemize bağlı Narlı, 2014 yılına kadar belde iken AKP iktidarı tarafından köye dönüştürüldü. Narlı’da 1995 yılında yatılı bölge okulu açılmıştı. İyi bir eğitim yuvası idi ama 2013 yılında eğitime kapatıldı. O dönem AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdari Amiri olan Salim Uslu, ‘Aşdağul beldemizdeki ve Laçin ilçemizdeki yatılı bölge okullarının açık ceza infaz kurumu yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na tahsisi yapıldı. Okullara ait her iki bina da yarı açık cezaevi olacak’ dedi. Bu sözün üzerinden 11 yıl geçti. Hiçbir adım atılmadı aksine okullar sahipsiz bırakılarak çürümeye terk edildi.”