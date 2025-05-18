Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, beraberinde başkan yardımcıları ile tam kadro sahaya çıkarak çalışmaları yerinde takip etti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cuma namazının ardından yanına Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik ve Muhammet Şirin’i de alarak belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin çalışmalara tam gaz devam ettiğini belirten Muhsin Dere, “Cuma Namazımızı Muhacir (Tatar) Camii'nde eda edip namaz çıkışı Başkan Yardımcılarımız ve Muhtarımızla birlikte yol ve altyapı çalışmalarımızı yerinde inceledik.

Ekiplerimiz çalışmalara tam gaz devam ediyor. Sungurlu'muz bir yandan asbestli borulardan ve kayıp kaçak kaynaklı su kıtlığından kurtuluyor; bir yandan da Belediyemizin kendi üretimi olan taşlarla yepyeni yollara kavuşuyor.” dedi.