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Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, 3-2 kaybedilen Keçiörengücü maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; " Geçmiş olsun Çorumum. Tedbir alma ve ayağa kalkma zamanı." ifadelerini kullandı.

Dere'nin paylaşımı sonrası taraftarlar 'takımda bir değişiklik olacağı' şeklinde yorumladı.

Bu arada maç sonrası taraftarların 'istifa' diye bağırmalarına ilişkin basın toplantısında bir değerlendirmede bulunan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise topu yönetime attı.

Tam; "Yönetimin kararına saygılıyız." dedi