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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamada; "Ben sorumluluğu üzerime aldım. Bu maç bana yazar." dedi

Çok fazla pozisyon vermeden 3-2 mağlup olduklarını anlatan Tam;

"Ben sorumluluğu üzerime aldım. Bu maç bana yazar. Mezaret üretecek değiliz. Oyuncularımda hata yapıyorsa oyuncuları hazırlayan kim? benim. Orda eksilmeyecekler söylüyorum. Daha konstrasyonu yüksek olacaklar. Daha pozisyon netliğini ortaya koyup gol yememeyi becermeliyiz. Hakemin kararlarının takımı demorilize etmesi, rakibin attığı 2 dışında bana bir tane pozisyon söyleyin. Maçın ilk 15 dakikası iyi başlamadığımız mücadelede 2-0'ı bularak kontrolü elimize aldık. Devre arasına 2-0 gibi net skorla önde girdik. İkinci devre bambaşka bir maç oldu. Yanlış kararlar maçın önüne geçti. İkinci golden önce heöen önümüzde yapıplan faul, penaltı pozisyonundan önce rakibin kafasına net şekilde daha yüksekten top dönüşü penaltı gerçekten üzücü oldu. Soğukkanlılığımızı korumalıydık. Yediğimiz gollere baktığımızda çok böyle kontradan yakalandığımız pozisyonlar değildi. Takım olarak kendi yarı sahamızdaydık. Çok fazla pozisyon vermeden 3-2 yenildik. Böyle olmaması gerekiyordu. Hakem felan bahane olamaz. Bi maç 2-0'dan 3-2'ye dönüyorsa bana yazar." ifadelerini kullandı

YÖNETİMİN KARARINA SAYGI DUYARIZ

Tribünlerden gelen istifa seslerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tam; "Onla ilgili gerekli değerlendirmeyi yönetim kurulu yapar. Biz gereken mücadeleyi bu takım için şimdiye kadar verdik. Yönetim kurulu gerekli değerlendirmeyi yapar biz de saygı duyarız karara." şeklinde konuştu

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, bir gazetecinin istifa sorusuna "Sen ne yapardın?" diyerek yanıt verdi. Tam, "Ben sorumluluğu üzerime aldım. Bu maç bana yazar" ifadelerini kullandı.