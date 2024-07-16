HAVVA SEVİNTİ-AYLİN GÜNEŞ ÇINAR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP’nin yeni merkez ilçe başkanı Mustafa Serdar Avcu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Ünsal Yeter ve Fatih Özüyağlı’dan oluşan heyetle MHP’yi ziyaret eden Başkan Aşgın, Mustafa Serdar Avcu’ya başarılar diledi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak ile MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu da Aşgın ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.