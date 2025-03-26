Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım bir helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Açıklamasına, “Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın şehadetinin 16. yılında rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum. Muhsin başkanımın yolundan gitmeye devam edeceğiz” diyerek başlayan Av. Özkan Yandım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla aziz milletin çok değerli bir evladını, siyasetin büyük bir Türk milliyetçisini, kendilerinin de yeri doldurulamayacak bir lideri kaybettiklerini belirtti.

“Muhsin Yazıcıoğlu başkanım, yaşamının her anında gösterdiği dik duruşu, ülkesine ve milletine olan bağlılığı ile halkımızın gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur” ifadelerini kullanan Av. Özkan Yandım, “Zulüm Azrail olsa da hep Hakk'ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir' sözleriyle aziz milletimizin teveccühüne mazhar olan Muhsin başkanımız, mücadele azmi ve liderlik vasıflarıyla sadece Büyük Birlik Partili camia için değil, tüm Türk-İslam davası neferleri için önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Merhum Muhsin başkanımızı rahmetle anarken, bu yolda onun mirasını yaşatmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizin bir kez daha sözünü veriyor, onunla birlikte Rahmeti Rahman'a kavuşan Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.