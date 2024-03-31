Konya’da oy kullanma işlemleri devam ederken, bir okulun bahçesinde muhtar adaylarının yakınları tekme tokat kavga etti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bulunan Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde mahalle muhtar adaylarının yakınları arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.

Çıkan arbedede tekme tokatlı kavga bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Okulda görevli polis ekipleri ile kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri tarafından iki taraf da sakinleştirildi.