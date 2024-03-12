Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, sürekli hale getirdiği okul ziyaretlerine Başöğretmen Atatürk İlkokulu ile devam etti.

Ziyaret esnasında okulda bulunan öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Belli, Ramazan ayının girmesi vesilesiyle de Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Her okul ziyaretinde okullarda Beden Eğitimi derslerinde kullanılmak üzere spor malzemesi hediye eden Belli, Başöğretmen Atatürk İlkokulu beden eğitimi öğretmenlerine de spor malzemeleri teslim ederek başarılar diledi.

Okul Müdürü Ahmet Dağcı'da Belli'ye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaretlerine devam edeceğini belirten Belli, “Çocuklar bizim geleceğimiz onlar için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.